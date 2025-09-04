Bağcılar Belediyesi, Uyum Haftası'nda Öğrenciler İçin Nöbet Tutuyor

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Uyum Haftası'nda okula yeni başlayan öğrenciler için ilkokul önlerinde nöbet tutuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik Uyum Haftası eğitimleri başladı.

1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Uyum Haftası kapsamında Bağcılar Belediyesi "Okula Merhaba" adı altında bir dizi etkinlik düzenlerken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin okula güvenle gitmesi için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde görev alıyor.

Okul önlerinde hazır bulunan ekipler, yoldaki araçları durdurup çocukların güvenle karşıya geçerek okula gitmelerini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, her zaman eğitimi destekleyen çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Okulla ilk kez tanışacak minik öğrencilerimizin daha hızlı adapte olmalarını sağlamak ve bu özel günlerini unutulmaz kılmak için yanındayız. Bu anlamda hem okulu sevmeleri hem de güvenli ulaşımları için seferber olduk. Mesai arkadaşlarımız hafta boyunca çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.