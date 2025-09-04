Haberler

Bağcılar Belediyesi, Uyum Haftası'nda Öğrenciler İçin Nöbet Tutuyor

Bağcılar Belediyesi, Uyum Haftası'nda Öğrenciler İçin Nöbet Tutuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni okula başlayan ilkokul öğrencilerinin güvenliğini sağlamak için okulların önünde nöbet tutuyor. Uyum Haftası etkinlikleri ile çocukların okula adaptasyonu destekleniyor.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Uyum Haftası'nda okula yeni başlayan öğrenciler için ilkokul önlerinde nöbet tutuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik Uyum Haftası eğitimleri başladı.

1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Uyum Haftası kapsamında Bağcılar Belediyesi "Okula Merhaba" adı altında bir dizi etkinlik düzenlerken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin okula güvenle gitmesi için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde görev alıyor.

Okul önlerinde hazır bulunan ekipler, yoldaki araçları durdurup çocukların güvenle karşıya geçerek okula gitmelerini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, her zaman eğitimi destekleyen çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Okulla ilk kez tanışacak minik öğrencilerimizin daha hızlı adapte olmalarını sağlamak ve bu özel günlerini unutulmaz kılmak için yanındayız. Bu anlamda hem okulu sevmeleri hem de güvenli ulaşımları için seferber olduk. Mesai arkadaşlarımız hafta boyunca çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi anında reddetti

Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.