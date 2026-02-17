Bağcılar Belediyesi ramazan ayında etkinlikler düzenleyecek

Bağcılar Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için sosyal yardımlardan kültür programlarına kadar pek çok alanda programlar hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe arife günüyle birlikte sona erecek ramazan ayına ilişkin hazırlıklara günler öncesinden başlandı.

Ramazanın manevi iklimini en iyi şekilde yaşatmak, paylaşma duygusuna artırmak, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için pek çok program düzenlendi.

Belediye binasının hem içi hem dışı ramazan temasına uygun şekilde süslendi. İlk kez BKS Sahne'de yapılacak etkinliklerde ramazan ayı boyunca ünlü isimlerle söyleşiler, tasavvuf müziği dinletileri, farklı ülkelerin kültürlerine ait özel programlar ve çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek.

Ayrıca Kadın Aile Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve kadınlara özel mukabele programları düzenlenecek.

Belediye fuaye alanında da tarihi Osmanlı kıyafetleri, kaligrafi çalışmaları, karikatür ve çocuk atölyeleri, Karagöz etkinlikleri, Nasreddin Hoca buluşmaları ve fotoğraf çekim alanları ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ayrıca pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı şerbeti ikram edilerek geleneksel ramazan kültürünün yaşatılması sağlanacak.

İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar da ramazan boyunca devam edecek. Bu kapsamda yemek yapacak durumda olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yemek ulaştırılacak.

Yaklaşık 5 bin aileye sosyal market üzerinden alışveriş imkanı sağlanacak, ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ve alışveriş kartları dağıtılacak. Ramazan Bayramı öncesinde hayırseverlerin katkılarıyla da bin 500 yetim çocuğa giyim kartı hediye edilecek.

Bu yıl ramazan ayıyla birlikte aşevi de ilk kez faaliyete geçecek. Mahmutbey Mahallesi'ndeki aşevinde yemek yapamayan veya kimsesi olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek.

İftar ve sahur da bu sene ilk kez aşevi üzerinden belediye ekiplerince vatandaşların evlerine teslim edilecek. Ramazan ayında 60 bin kişiye iftar ve sahur ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu yıl etkinlikleri belediye hizmet binasında yapacaklarını belirtti.

Yıldız, "Ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam Alemine ve tüm insanlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.