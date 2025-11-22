Haberler

Bağcılar Belediyesi'nden Gazze'ye Umut Kampanyası

Güncelleme:
Bağcılar'da düzenlenen 'Bir Günlük Kazancın Gazze'ye' etkinliği ile ilçe sakinleri Gazze'ye destek olmak için bir araya geldi. Etkinliğe katılan belediye yetkilileri, Gazzeli kardeşlere umut olmanın önemini vurguladı.

Bağcılar Belediyesi öncülüğünde yürütülen " Bağcılar'dan Gazze'ye Umut Ol" kampanyası kapsamında Bağcılar Çarşı Caddesi'nde, "Bir Günlük Kazancın Gazze'ye" adı altında dayanışma etkinliği düzenlendi.

Yardım kuruluşları ve Bağcılar Çarşı Caddesi Esnafları Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, ilçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Programa, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Bağcılar Eğitime Yardım Destek Platformu Başkanı Bahattin Albayrak, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Gazze'de kalanları unutmamak ve unutturmamak adına her gün farklı çalışmalar yürütülüyor. Yürüyüşlerimiz, dualarımız, boykotlarımız ve kazançlarımızı Gazzeli kardeşlerimize bağışlamamız, acılarını paylaşma çabamızın bir parçasıdır." dedi.

Bağcılar Eğitime Yardım Destek Platformu Başkanı Albayrak da "Allah'ın izniyle imkanlarımızı birleştirerek Gazzeli kardeşlerimize ekmek, su, ilaç ve umut olmak istiyoruz. Bu kampanyaya, niyetiyle, duasıyla, malıyla destek veren tüm esnaflarımıza, hemşehrilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bağcılar'dan Gazze'ye haykırıyoruz, yaşasın Gazze, yaşasın bağımsız Filistin." diye konuştu.

Boykotun en büyük silah olduğunu söyleyen Albayrak, siyonist İsrail'e destek verenlerin mallarını boykot etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Programda Bağcılar İlçe Müftüsü Ömer Kayhan dua okudu.

İlçe esnafı, bugünkü ve yarınki kazancını Gazze'ye bağışlayacak.

Haberler.com
