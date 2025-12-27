Haberler

Bağcılar Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Bağcılar Belediyesi, kış aylarına hazırlık olarak Karla Mücadele Timi oluşturdu. 713 personelden oluşan ekip, 176 araçla birlikte kar yağışlarına karşı hazır bekliyor. İlçede 3.800 ton tuz stoku bulunuyor ve 7/24 hizmet verecekler.

Bağcılar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçedeki kış hazırlıkları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre, Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün personelinden Karla Mücadele Timi oluşturuldu.

Toplamda 713 kişiden oluşan tim, küreme, tuzlama ve destekten oluşan 176 araçlık filosuyla hazır bir şekilde bekliyor.

Olası kar yağışlarına karşı ekipler, tüm ana arter, yürüyüş yolları, hastane, cami, okul, meydan ve caddeler ile kamu kurumlarının önlerinde düzenli olarak tuzlama çalışması yapacak. Bu kapsamda ilçede 3 bin 800 ton tuz stoku kullanıma hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, kış aylarının gelmesiyle hazırlıklarını hızlandırdıklarını ve tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Ekiplerin 7 gün 24 saat esasıyla görev yapacağını aktaran Yıldız, "TEM Otoyolu, Basın Ekspres Yolu, ana arter yollar, bağlantı yolları, yaya sirkülasyonunun fazla olduğu meydan ve caddelerin kaldırımları, dik sokaklar, kamu kuruluşları, camiler, okullar, sağlık ocakları, mahalle konakları, muhtarlıklar, otobüs durakları, üniversiteler ve hastane önlerinde önlemlerimizi almak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu noktalarda oluşabilecek olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahale etmek için ekiplerimizi hazır bulunduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
