Bafra Kaymakamı Mevsimlik Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

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Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı bölgede incelemelerde bulunarak, yaşam koşullarını gözlemledi ve çocuklarla sohbet etti. İşçilerin sorunlarına çözüm arayışında bulundu.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı Şeyhören Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Kaymakam Altınpınar, bölgedeki yaşam koşullarını gözlemledi, özellikle çocuklarla ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Altınpınar, mevsimlik tarım işçilerinin barınma, hijyen ve temel ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

İşçilerin sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri üzerinde duran Altınpınar, çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına dair de değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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