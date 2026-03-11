Bafra'da gönüllü geçler iftarda buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü öğrenciler düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bafra Gençlik Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinlik öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerle aynı sofrada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu tür faaliyetlerin gençler arasındaki bağları güçlendirdiğini belirten Erdoğan, "Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde bir araya gelerek dayanışma bilincimizi artırıyoruz. Gençlerimizin sosyal sorumluluk projelerinde gösterdiği özveri bizler için çok kıymetlidir. Hep birlikte daha nice güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve emek veren liderlerimize teşekkür ederim." dedi.