Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 69 yaşındaki Şahap B. tutuklandı. Operasyonda 120 gram esrar, 26 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bafra Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında operasyon başlattı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekipleri, Sahilkent Mahallesi'nde şüpheli Şahap B.'nin (69) ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 120 gram kubar esrar, 26 kök kenevir bitkisi, 85 tabanca fişeği ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

