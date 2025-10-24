Bafra'da Trafik Kazası: 71 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu 71 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri sevk edildi.
V.Ç. (71) yönetimindeki 55 ABD 130 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi Kolay Kavşağı'nda, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel