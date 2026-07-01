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TIR'a çarpan otomobilde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

TIR'a çarpan otomobilde ölen çift son yolculuğuna uğurlandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Hüseyin ve Gönül Bulut çifti, gözyaşları arasında toprağa verildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Hüseyin Bulut (55) ile eşi Gönül Bulut (53), son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Samsun-Sinop yolu Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Bulut'un (55) kontrolünü yitirdiği 55 AHA 976 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hüseyin Bulut'un eşi Gönül Bulut'un (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Bulut ise sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hüseyin Bulut da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Bulut ile eşi Gönül Bulut için Yukarıelma Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çiftin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Hüseyin Bulut ile Gönül Bulut'un cenazeleri, Yukarıelma Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan cenazeye, çiftin Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan oğlu Muhammed Bulut da özel izinle katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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