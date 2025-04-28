Bafra'da Tartışma Sonrası Kaçırma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi darbettikten sonra kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, komşusu E.Ç'yi (32) darbettikten sonra aracına bindirerek kaçırmak isteyen A.D'nin (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taşköprü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde A.D. ile komşusu E.Ç. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.D, ruhsatsız tabancasının kabzasıyla E.Ç'nin kafasına vurmuş ve zorla araca bindirmeye çalışmıştı. Jandarma ekipleri A.D'yi gözaltına almış, E.Ç. ise hastanede tedavi edilmişti.