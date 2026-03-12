Haberler

Bafra'da ramazan etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi

Bafra'da ramazan etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra Belediyesi'nin düzenlediği ramazan etkinliklerinde, şair ve yazar Dr. Senai Demirci, 'Oruç Psikolojisi' konulu söyleşi ile ilçe sakinleriyle buluştu.

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında şair ve yazar Dr. Senai Demirci, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Demirci, "Oruç Psikolojisi" üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal etkilerini samimi bir üslupla anlatan yazara, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Gecenin sonunda Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Demirci'ye Çetinkaya Köprüsü'nü temsil eden rölyef tablo hediye etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Saldırı sonrası Umman'daki kritik limanda dev yangın

Saldırı sonrası kritik limanda dev yangın
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Malatya'ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor

Almanya'dan yola çıktı, o şehrimize konuşlandırılıyorlar
Graham'dan İspanya'nın 'İsrail' kararına sert tepki

İspanya'nın kararı, Trump'ın sağ kolunu çıldırttı: Kabullenemiyorum