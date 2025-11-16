Bafra'da Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dededağı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Mutlu Y. (28) ve Emrah D. (31) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu Y, Emrah D'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Bacağından ve karnından yaralanan Emrah D, bir kişi tarafından aracıyla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

Emrah D, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Mutlu Y'yi ise kısa sürede yakaladı.