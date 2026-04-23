Samsun'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir baba ve oğlu arasında çıkan tartışmanın ardından park halindeki otomobil ateşe verildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Hacınabi Mahallesi'nde H.H. ile oğlu K.H. (27) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından K.H, babasına ait park halindeki otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, olayla ilgili K.H'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek