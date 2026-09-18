Bafra'da öğrenciler yeni eğitim yılına sportif etkinliklerle başladı

Bafra'da öğrenciler yeni eğitim yılına sportif etkinliklerle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına sportif etkinliklerle başladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına sportif etkinliklerle başladı.
Yeşilay Bafra İlçe Temsilciliğince Gaziosmanpaşa ve Mustafa Kemal ilkokullarında düzenlenen etkinliklerde, öğrencilerle çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
Etkinliklerde çocukların fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlandı.
Öğrencilerin keyifli vakit geçirdiği etkinliklerde spor ve hareketli yaşamın önemine ilişkin farkındalık oluşturuldu.
Kaynak: AA