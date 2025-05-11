Bafra'da Müstakil Evde Bacadan Yangın Çıktı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, komşuların yardımı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde, müstakil evin bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Gazi Paşa Mahallesi, Osman Paşa Caddesi'nde Z.K'ye ait tek katlı müstakil evin bacasında yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi, dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel