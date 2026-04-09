Bafra'da "Muhtarlar Buluşması" düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Muhtarlar Buluşması" toplantıları kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Bafra Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıda Kılıç, muhtarları dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda mahallelerin altyapı ihtiyaçları, çevre düzenlemeleri, kırsal ve merkez mahallelerde yürütülen çalışmalar ile planlanan projeler değerlendirildi, hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesine yönelik çözüm odaklı adımlar ele alındı.

Kılıç, muhtarları yerel yönetimin parçası olarak gördüklerini belirterek, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini bizlere aktaran önemli bir köprü görevi üstleniyor. Bu güçlü iletişim sayesinde mahallelerimizin önceliklerini belirliyor, projelerimizi birlikte değerlendiriyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için muhtarlarımızla iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de katıldı.