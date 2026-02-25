Haberler

Bafra'da KYK'da kalan öğrencilere iftar verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, KYK Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler için iftar programı düzenlendi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ramazan ayının bereketini gençlerle paylaşarak eğitimlerine destek vereceklerini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Milli Piyango Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler için iftar programı düzenlendi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki programda Belediye Başkanı Hamit Kılıç, öğrencilerle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

İftar öncesi konuşma yapan Kılıç, ramazan ayının bereketini gençlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eğitime desteklerinin devam edeceğini, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayan Kılıç, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

İftar programına Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, birim müdürleri ve yurtta kalan öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
