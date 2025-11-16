Bafra'da Kahverengi Kokarca İle Mücadele Başlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, kahverengi kokarcaya karşı kışla mücadelesi başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra Belediyesi iş birliğiyle başlatılan çalışmada, zararlının kışı geçirdiği alanlara odaklanıyor.

Özellikle metruk binalar ve fındık yetiştiriciliğinin yoğun olduğu mahalleler, kışlak mücadelesinin ana hedefi olarak belirlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kışlama döneminde binaların içerisine veya kuytu köşelere giren zararlıların ilaçlama ile imha edilmesinin, gelecek sezon popülasyonunu önemli ölçüde azaltacağı belirtildi.

Açıklamada, Bafra ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin fındık üreticilerini ile muhtarları bilinçlendirme çalışmalarına da sürdüğü ifade edildi.

Açıklamanın devamında zararlının yayılımını önlemek amacıyla vatandaşlardan metruk binalarda görülen popülasyonları ihbar etmeleri istendi.