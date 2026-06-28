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Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kafeterya önünde kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu kasığından yaralanan 28 yaşındaki O.B., hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kafeterya önünde uğradığı silahlı saldırıda kasığından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kafenin önünde O.B'ye (28), henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda kasığından yaralanan O.B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı genç, buradaki tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler, olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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