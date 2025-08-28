Bafra'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bafra'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Sürücü Şaban Yavuz (53) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Şaban Yavuz (53) yönetimindeki 55 NN 885 plakalı kamyon, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolu Doğankaya Mahallesi'nde, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyon sürücüsü ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
