Bafra'da Görme Engellilerden Farkındalık Yürüyüşü

Bafra'da Görme Engellilerden Farkındalık Yürüyüşü
Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Görme Engelliler Güvenlik Günü kapsamında, görme engelliler yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. 'Engelime Engel Olma, Yolumu İşgal Etme' pankartları taşıyan grup, kaldırımların işgaline karşı tepki gösterdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, görme engelliler yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Görme Engelliler Güvenlik Günü kapsamında, Bafra'da bir grup görme engelli, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

"Engelime Engel Olma, Yolumu İşgal Etme" yazılı pankartlar taşıyan görme engelli vatandaşlar, kaldırımlar yerine yolda yürüdü.

Kaldırımlardaki sarı şeritler başta olmak üzere, yürüme alanlarının vatandaşlar tarafından işgal edilmesine tepki gösterildi.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışarıda güvende değiliz. Kaldırımlar bilinçsizce işgal edildiği için güvenli yürümemize engel olunmaktadır. Sarı çizgiler bizim için hayati işaretlerdir. Yürüme alanlarımız işgal edildiği için zorlanıyor, bazen yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Bu farkındalık çalışmamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
