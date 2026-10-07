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Bafra'da gençlik merkezi gönüllüleri ve yurt öğrencileri akşam namazında buluştu

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Bafra'da gençlik merkezi gönüllüleri ve yurt öğrencileri akşam namazında buluştu
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Bafra'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında gençlik merkezi gönüllüleri ile yurt öğrencileri, Tayyar Paşa Camisi'nde akşam namazında buluştu. İmam Yunus Emre Yılmaz namazın ardından gençlere haftanın önemini anlattı, program dualarla sona erdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında gençlik merkezi gönüllüleri ile öğrenciler akşam namazında bir araya geldi.

Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Bafra Yurdu öğrencilerinin katılımıyla Tayyar Paşa Camisi'nde program düzenlendi.

Cami cemaatiyle birlikte eda edilen akşam namazının ardından Tayyar Paşa Camisi İmamı Yunus Emre Yılmaz tarafından gençlere haftanın anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Etkinlikte gençlerin cami ve din görevlileriyle bağlarını güçlendirmenin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi amaçlandı.

Program, yapılan duaların ardından tamamlandı.

Kaynak: AA
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