Bafra'da 'Dünya Ormancılık Günü' etkinliğinde 23 bin 900 fidan dağıtıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde Bafra Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmada kara servi, mavi servi, akçaağaç, at kestanesi, ağaç hatmi, defne, erguvan, gülibrişim, ıhlamur, mazı, ortanca, oya, fıstık çamı, çınar, zakkum ve hanımeli türlerinde 23 bin 900 fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, orman varlığını korumak ve artırmak adına bu tür faaliyetlerin önemine değinerek, "Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla fidanlarımızı halkımızla paylaştık. Katılım gösteren herkese teşekkür ederiz." dedi.