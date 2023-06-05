Samsun'un Bafra ilçesinde sel dolayısıyla 13 evi su bastı. Ozan, Dereler ve Yeraltı Mahalleleri sınırları içinde bulunan dere taştı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, bölgede incelemelerde bulundu ve tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Bafra'da dereler taştı, 13 evi su bastı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde sel dolayısıyla 13 evi su bastı.

İlçede etkili olan kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı Mahalleleri sınırları içinde bulunan dere taştı. Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, bölgede incelemelerde bulundu.

Ertürkmen, "13 ailemizin evini su bastı. Ozan'da hamile olan bir aileyi Bafra Öğretmenevine yerleştirdik. Can kaybımız yok. Evlerini su basan ailelerimizin maddi zararları var. Trafik, jandarma ve Büyükşehir ekiplerimizle birlikte bölgedeyiz. Tüm tedbirleri aldık. Gıda dağıtımına başladık. Dereler bölgesinde de yağmur devam ediyor. Bu nedenle tekrar yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgedeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.