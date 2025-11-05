Haberler

Bafra'da Çeltik Üreticileri için Pirinç Dönüştürme Makinesi Kuruldu

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, yeni kurulan makinede çeltiklerini pirince dönüştürüp randımanını ölçme imkanı buluyor. Bu uygulama, çiftçilerin ürünlerini bilinçli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, kurulan makinede çeltiklerini pirince dönüştürüp randımanına baktırabiliyor.

Bafra Ziraat Odası Meclis Üyesi Burhan Yanık, AA muhabirine, kurdukları makinede üreticinin çeltiğini pirince dönüştürebildiğini ve randıranının tespit ettirilebildiğini söyledi.

Çiftçilerin ürününü getirip işlem yaptırabildiğini belirten Yanık, "Buradaki amacımız, vatandaş malının ne olduğunu bilsin. İşlenen çeltikle kendi malını yiyebiliyor, yağsız, organik." ifadesini kullandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise bu tür makinelerin Bafra Ovası'nda artırılması gerektiğini dile getirerek, "Bu tür çalışmalar çiftçimizi bilinçlendiriyor. Tüccarların randımanında şüpheye düşülürse burada randımanını baktırabilirler. Bazen randımanda hata olabilir. Fabrikalara götürülmeden önce bu makinede baktırılıp götürülürse hata olmayacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
