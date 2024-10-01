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Bafra'da Balık Tutarken Tekne Alabora Oldu, Kayıp Balıkçının Cesedi Bulundu

Bafra'da Balık Tutarken Tekne Alabora Oldu, Kayıp Balıkçının Cesedi Bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde balık tutmak için açılan teknenin alabora olması sonucu kaybolan Orhan Çorbacı'nın cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından kayalıklar arasında bulundu.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olmasıyla denizde kaybolan Orhan Çorbacı'nın (34) sabah saatlerinde kayalıkların arasında cansız bedeni bulundu.

Olay, 29 Eylül saat 21.00 sıralarında Bafra ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Liman ile Orhan Çorbacı, balık tutmak için 'Liman 55' isimli tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra dalgalı denizde tekne alabora oldu. Suya düşen balıkçılardan Cengiz Liman yüzerek kıyıya çıktı. Liman, arkadaşını göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Cengiz Liman, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kayıp olan Orhan Çorbacı'nın bulunabilmesi için denizde ve kıyı çevresinde çalışma başlattı.

Ekipler 3 gündür devam eden arama çalışmalarında bugün sabah saatlerinde Orhan Corbacı'nın kayalıkların arasında cansız bedenine ulaştı. Çorbacı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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