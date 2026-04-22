Bafra Belediyesi Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na üye oldu

Samsun'da Bafra Belediyesinin, Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na dahil olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediyesi, "2025 Yılı Sıfır Atık Uygulamaları Yol Haritası Toplantısı"nda pilot bölge seçilmesinin ardından Basel Sözleşmesi Asya ve Pasifik Bölgesel Merkezi tarafından kurulan Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na katıldı.

Bu üyelikle belediye, sıfır atık girişimleri, deneyim paylaşımı, eğitim ve teknoloji transferi gibi uluslararası faaliyetlerde yer alabilecek.

İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı Türkiye Lansmanı programına katılan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, katılım formunu imzalayarak resmi süreci tamamladı.

Bafra Belediyesi, 2025 yılında topladığı 2 bin 107 ton kağıt, 3 bin 742 ton plastik, 9 bin 291 ton cam ve 36 bin 722 ton metal atığını lisanslı firmalara teslim ederek geri dönüşüme kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında ilçede yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, "2025 yılında pilot bölge seçilmemizin ardından bugün uluslararası ağa katılım sağladık. Sıfır atık konusundaki sorumluluk bilincimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.