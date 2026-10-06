Haberler

Bafra Belediyesi, Bakanlık hibesiyle 14,5 metreküplük çöp kamyonunu filosuna kattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesiyle 14,5 metreküp kapasiteli çöp kamyonunu filosuna ekledi. Araç ilçe genelindeki temizlikte kullanılacak; Başkan Hamit Kılıç, hizmet kapasitesinin artacağını belirterek Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

Bafra Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna yeni çöp kamyonu ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteğiyle temin edilen 14,5 metreküp çöp toplama kapasitesine sahip araç, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarında kullanılacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı açıklamada, araç ve ekipman kapasitesini artırarak hizmet kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeni aracın belediyenin temizlik hizmetlerindeki kapasitesine katkı sağlayacağını ifade eden Kılıç, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sağlanan hibe desteği ile bir adet çöp kamyonunu Bafra'mıza kazandırdık. Araç filomuzun gücüne güç katacak ve hizmet kapasitemizi artıracak çöp kamyonunun Bafra'mıza hayırlı olmasını diliyor, destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Ajda Pekkan Göksel Arsoy ile olan bir fotoğraf karesini paylaştı: Çok kıymetliydi

Süperstar'dan Yeşilçam'ın efsanesine duygusal veda: O kareyi paylaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP

Bahçeli 5 yıllık formülü verdi! İşte MHP için istediği rol
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İBB Davası'nda Nuhoğlu'nun çalışanından 'rüşvet' itirafı! Paraları nasıl verdiğini anlattı

Nuhoğlu'nun çalışanı paraları nasıl teslim ettiğini anlattı
'Yıkamacılar'a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında

"Yıkamacıları" yıkan operasyon! Evleri basıp onlarca kişiyi aldılar
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor