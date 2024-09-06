Bafra Belediye Başkanı Yatırım ve Projeler Hakkında Bilgi Verdi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yürütülen yatırım ve projeler hakkında belediye meclis üyelerine bilgi verdi.

Bafra Belediye Meclisi eylül ayı toplantısının ardından gerçekleştirilen inceleme gezisinde, belediye koordinasyonunda kurulan asfalt şantiyesi, taş ocağı, konkasör tesisi, elek tesisi ve beton santrali, orta ölçekli sanayi sitesi, kamyon ve tır garajı ile millet bahçesi çalışma alanlarını incelendi.

Ziyaret edilen yerlerle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Kılıç, " Bafra'mızın geleceğini inşa eden tesislerimizde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Bu tesislerimizde 118 kırsal 21 merkez olmak üzere toplam 139 mahallesi bulunan Bafra'mızın üstyapısını yeniliyor, yarınlarımızı garanti altına alıyoruz." dedi.

Ardından A Blok'ta anahtar teslimine hazırlanan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Proje Alanı gezildi.