Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan Ankara'da Samsun milletvekillerine ziyaret

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın Ankara'da ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM'de Samsun milletvekilleriyle bir araya gelen Kılıç, yerel yönetim çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

Kılıç, bu kapsamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ile görüştü.

Görüşmelerde, Bafra'nın öncelikli ihtiyaçları ve ilçenin gelişimine katkı sağlayacak projeler ele alındı.

Ziyaretlerde ayrıca, Bafra Belediyesi ev sahipliğinde 22-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali de gündeme geldi.

Kılıç, doğa sporları ve kültürel etkinliklerin yer alacağı organizasyon için milletvekillerine davetiyelerini de sundu.

Bafra'nın ihtiyaçlarını, devam eden yatırımları ve hayata geçirmeyi hedefledikleri projeleri değerlendirdiklerini anlatan Kılıç, "Ayrıca ilçemizin önemli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'ne de kendilerini davet ettik. Bafra'nın gelişimi ve tanıtımı adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. İlçemize verdikleri destek ve misafirperverlikleri dolayısıyla tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.