Bae'de İran'dan Fırlatılan 12 Balistik Füze ve 17 İha Düşürüldü

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, BAE'yi hedef alan 15 balistik füzenin tespit edildiğini ve bunlardan 12'sinin imha edildiğini açıkladı. Saldırılar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BAE'yi hedef alan 15 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 12'sinin imha edildiği, 3'ünün ise denize düştüğü açıklandı.

Bakanlık 12'si imha edilen 15 balistik füzenin yanı sıra, 18 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiğini, bunlardan 17'sinin engellendiğini, birinin ise BAE toprakları içinde düştüğünü bildirdi. Açıklamaya göre savaşın başlamasından bu yana toplam 253 balistik füze, 8 seyir füzesi ve bin 440 İHA tespit edildi. Bakanlık, bunlardan iki balistik füzenin ve 81 İHA'nın BAE topraklarına isabet ettiğini, diğerlerinin ise engellendiğini veya denize düştüğünü belirtti. Yetkililer, saldırılar sonucunda şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 117 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: ANKA
