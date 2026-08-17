BAE ve Umman Liderleri Abu Dabi'de Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, görüşme Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı sağlamanın yolları ele alındı.

İki lider, BAE-Umman arasındaki tarihi ilişkilerin seyri ve ortak bağların yanı sıra ortak önemi haiz konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA