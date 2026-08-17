Haberler

BAE ve Umman Liderleri Abu Dabi'de Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, görüşme Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı sağlamanın yolları ele alındı.

İki lider, BAE-Umman arasındaki tarihi ilişkilerin seyri ve ortak bağların yanı sıra ortak önemi haiz konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu

Ülke gündemine oturan isimden videolu mesaj: O baba...
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

Bu nasıl iş? Milyonlarca liraya yeniledi, 2 liraya kiraladı
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

Kerem'den eleştirilere karşı olay cevap
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı

Bu nasıl bağ kurmak?

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı

Küçük çocuğun kahramanı konuştu: Allah'ım çok şükür dedim