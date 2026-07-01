BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Her iki ülkenin kalkınma öncelikleri ve karşılıklı çıkarlarına hizmet edecek çalışmaların ele alındığı görüşmede, BAE ve Suriye arasındaki işbirliği ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi konuları konuşuldu.

Bin Zayid ve Şara ayrıca, Orta Doğu'daki son durum başta olmak üzere bir dizi bölgesel mesele ve ortak ilgi alanına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.