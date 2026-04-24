Haberler

BAE ve Rusya dışişleri bakanları, bölgesel gerilimi düşürme yollarını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkileri ve bölgesel gerilimi düşürme yollarını ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Zayid, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, BAE ile Rusya arasındaki ilişkileri ileri taşıma olanakları ele alındı.

Bölgesel konular ile zorlukları konuşan Bin Zayid ve Lavrov, bölgesel gerilimi düşürme ve barışı sağlayacak çözüm yollarına dair görüş alışverişinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Lavrov ve Bin Zayid görüşmesinde, ikili işbirliğini derinleştirmenin kilit alanları değerlendirildi.

Görüşmede, Avrasya Ekonomik Birliği ile BAE arasında yakında yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşması memnuniyetle karşılandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası konuya değinen Lavrov ve Bin Zayid, bölgedeki tüm ülkelerin meşru çıkarlarını dikkate alarak, krize uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini teyit etti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

