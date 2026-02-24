Haberler

BAE ve İran dışişleri bakanları ABD ile yürütülen müzakereleri ele aldı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaparak İran ile ABD arasında devam eden müzakereleri ve bölgedeki durumu ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin gelişmeleri görüştü.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Zayid, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki genel durum ve son gelişmeler ele alındı.

Tarafların ayrıca İran ile ABD arasında devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre Bin Zayid, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin, bölgesel güvenliğin temellerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması ve bölge halklarının daha fazla refah ve istikrar yönündeki beklentilerini karşılaması açısından başarılı olmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Esat Fırat


