BAE Devlet Başkan Yardımcısı, İran Meclis Başkanı ile telefonda görüştü

BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve mevcut gerilimin düşürülmesi için atılabilir adımlar ele alındı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Devlet Başkan Yardımcısı Bin Zayid, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra, mevcut gerilimin düşürülmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bu görüşme, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sonrası, İran-BAE hattında gerçekleştirilen en üst düzey temas olarak kayda geçti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
