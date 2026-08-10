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BAE kritik sektörlere siber saldırıları engelledi

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BAE Siber Güvenlik Konseyi, havacılık, enerji ve eğitim sektörlerine yönelik gelişmiş siber saldırı girişimlerini tespit edip engellediğini açıkladı. Proaktif müdahaleyle saldırganların hedeflerine ulaşması önlendi, sistem güvenliği ve hizmet sürekliliği korundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Siber Güvenlik Konseyi, ülkedeki havacılık, enerji ve eğitim sektörlerini hedef alan gelişmiş siber saldırı girişimlerini tespit ederek engellediğini duyurdu.

Konseyden yapılan açıklamada, saldırılara proaktif ve hızlı bir şekilde müdahale edildiği ve saldırganların hedeflerine ulaşmasına fırsat verilmeden sızma girişimlerinin kontrol altına alındığı belirtildi.

Saldırıların, sistemlere ve dijital altyapılara sızma, hesapları ve operasyonel veriler hedef alma, ayrıca oltalama ve hedeflenen sistemlere giriş noktası olarak kullanma gibi çeşitli yöntemleri içerdiği aktarıldı.

Ulusal siber güvenlik ekiplerinin bu faaliyetleri tespit ederek engellediği belirtilen açıklamada, saldırıların izlerini ve bunlarla bağlantılı ihlal göstergelerinin takip edildiği ve tehditlerin etkisiz hale getirilerek yayılmalarını önlemek amacıyla gerekli teknik önlemlerin alındığı kaydedildi.

Siber Güvenlik Konseyinin ulusal izleme ve müdahale sisteminin en yüksek hazırlık seviyesinde çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Saldırılar tespit edildikleri anda ele alınırken, kontrol altına alma ve koruma önlemleri eş zamanlı olarak uygulandı. Bu sayede saldırganların hedeflerine ulaşması engellendi ve hedef alınan sektörlerin güvenliği ile hizmet sürekliliği korundu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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