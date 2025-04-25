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BAE, Türkiye ile Dayanışma İçinde

BAE, Türkiye ile Dayanışma İçinde
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Birleşik Arap Emirlikleri, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası Türkiye'ye destek vermek amacıyla tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı. BAE Dışişleri Bakanlığı, zor dönemlerde Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı ve depremden zarar görenler için acil şifalar diledi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'un bazı bölgelerini etkileyen depremin ardından dost Türkiye ile tam dayanışmamızı ifade ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "BAE olarak bu zor dönemde Türkiye ve dost Türk halkının yanında olduğumuzu vurguluyoruz. İki ülke arasındaki yakın ilişkiler çerçevesinde dayanışmamızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verilerek, depremde yaralananlara acil şifalar dilendi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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