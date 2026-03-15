Abu Dabi, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin "BAE'den ülkesine saldırı olduğu" suçlamasını reddetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin "ABD'nin BAE topraklarından ülkesine saldırı düzenlediği" suçlamasını reddetti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Erakçi'nin BAE'ye yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Erakçi'nin "ABD'nin Hark Adası'na saldırıyı BAE topraklarından düzenlediği" yönündeki suçlamasının "yanlış ve temelsiz olduğu" değerlendirmesini yapan Gargaş, bu suçlamanın "başlığı yanlış atan, yönünü kaybeden ve hikmetten yoksun, bocalayan bir politikanın parçası" olduğu yorumunda bulundu.

BAE'nin İran misillemeleri nedeniyle maruz kaldığı saldırılar karşısında meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ifade eden Gargaş, ülkesinin itidalini koruduğunu ve bölgede gerilimi düşürmeye çalıştığını söyledi.

Gargaş ayrıca, BAE'nin çatışmayı önlemek için Washington ile Tahran arasında son ana kadar arabuluculuk girişimlerinde bulunduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, dün ABD merkezli MS NOW televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD'nin Hark Adası'na saldırısıyla, komşu ülkelerin topraklarını bir üs olarak kullandığı gerçeğinin "su götürmez bir açıklık" kazandığını vurgulamıştı..

Erakçi, söz konusu saldırıları "an be an" takip ettiklerini belirterek, roketlerin birinin Ra'sül-Hayme'den, diğerinin ise Dubai kentine çok yakın bir mevkiden olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarından ateşlendiğinin "netlik kazandığını" söylemişti.