BAE: İran'dan son saatlerde hava saldırısı tespit edilmedi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, son saatlerde ülke hava sahasında "İran'dan herhangi bir hava saldırısının tespit edilmediğini" duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin, son saatlerde İran kaynaklı herhangi bir balistik füze, seyir füzesi veya insansız hava aracı (İHA) saldırısı tespit etmediği belirtildi.

İran saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan beri, BAE hava savunma sistemlerinin toplamda 537 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 256 İHA'yı imha ettiği hatırlatıldı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
