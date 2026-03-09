BAE: Hava savunma sistemleri İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı koyuyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditleriyle mücadele ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellediği, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerini imha etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı koymayı sürdürdüğünü kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.