BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan atılan 4 balistik füze ile 6 İHA engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı saldırılarda 4 balistik füze ve 6 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün savunma sistemlerimiz İran'dan gelen 4 balistik füze ve 6 İHA'yı başarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran'ın başlattığı saldırılar kapsamında şimdiye kadar BAE savunma sistemlerinin 298 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1606 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Saldırılarda, BAE, Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 142 kişinin ise hafif ve orta şiddette yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar arasında BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya ve İsveç vatandaşları bulunuyor.

Açıklamada, "Savunma birimlerimiz teyakkuz halindedir ve ülkemizin güvenliğini korumaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.