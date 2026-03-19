BAE: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan gelen füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalıştığını bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "BAE hava savunma sistemleri, şu anda İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koyuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA ve diğer hava araçlarını engellemeye çalışmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi verilmedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.