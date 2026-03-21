Haberler

BAE, İran'dan füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin etkili olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya yer verdi.

Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellediği kaydedildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerine ilişkin hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarının balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını engellemesi sonucu olduğu ifade edildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

