Haberler

BAE: İran'dan füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan yapılan misillemelerin ardından devreye giren hava savunma sistemlerinin 6 balistik füze ile 9 insansız hava aracını (İHA) engellediğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yapılan saldırıların hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

Hava savunma sistemlerinin 6 balistik füze ve 9 İHA'ya müdahale ederek engellediği belirtildi.

Bakanlık, bugüne kadar toplamda 378 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1835 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Açıklamada, olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi verilmedi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü

İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış