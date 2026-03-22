BAE, İran'dan gelen füze ve İHA'ların engellendiğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri, İran tarafından fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini açıkladı. Patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeler, İHA'lar ile seyir füzelerine yönelik müdahalesinden kaynaklandığı belirtildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
