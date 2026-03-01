Bae, Füze Saldırıları Sonrası Tahran Büyükelçiliği'ni Kapatarak, Büyükelçiyi ve Personeli Geri Çekti

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan ülkelerine yönelik füze saldırıları yapıldığı gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapattığını, büyükelçisini ve diplomatik personelini geri çektiğini bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların konut bölgeleri, havalimanları ve limanlar dahil olmak üzere "sivil hedefleri vurduğu" ifade edildi. Açıklamada, söz konusu saldırıların BAE'nin egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Tahran'daki büyükelçiliğin kapatılması kararı alındığı, kararın BAE'nin güvenliğine yönelik tehditlere karşı "kararlı ve sarsılmaz" tutumunu yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıların devam etmesi halinde bunun yalnızca bölgesel istikrarı değil, küresel enerji piyasalarını da olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Tahran, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölge genelinde ve Körfez'de ABD üslerini de hedef alıyor.

Kaynak: ANKA