Haberler

Bae, Füze Saldırıları Sonrası Tahran Büyükelçiliği'ni Kapatarak, Büyükelçiyi ve Personeli Geri Çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan gelen füze saldırıları nedeniyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapattığını ve diplomatik personelini geri çektiğini açıkladı. Saldırıların sivil hedeflere yönelik olduğu belirtilerek, BAE'nin güvenliğine yönelik tehditlere karşı kararlılık vurgulandı.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan ülkelerine yönelik füze saldırıları yapıldığı gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapattığını, büyükelçisini ve diplomatik personelini geri çektiğini bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların konut bölgeleri, havalimanları ve limanlar dahil olmak üzere "sivil hedefleri vurduğu" ifade edildi. Açıklamada, söz konusu saldırıların BAE'nin egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Tahran'daki büyükelçiliğin kapatılması kararı alındığı, kararın BAE'nin güvenliğine yönelik tehditlere karşı "kararlı ve sarsılmaz" tutumunu yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıların devam etmesi halinde bunun yalnızca bölgesel istikrarı değil, küresel enerji piyasalarını da olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Tahran, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölge genelinde ve Körfez'de ABD üslerini de hedef alıyor.

Kaynak: ANKA
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap
Zeki Murat Göle: Değişikliklerin gecikme sebebi hoca ile olan iletişimden kaynaklandı

Taraftarı çılgına çeviren olayın sebebi Tedesco ve kendisiymiş!