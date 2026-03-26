BAE, hava savunma sistemlerinin 15 balistik füze ve 11 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini bildirdi

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 15 balistik füze ve 11 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin toplam 372 balistik füze, 15 seyir füzesi ve bin 826 İHA'ya müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, İran'ın ABD ve İsrail'e misillemelerinde şimdiye kadar görevleri başındaki 2 asker ile silahlı kuvvetlerle sözleşmeli çalışan Fas uyruklu bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca Pakistan, Nepal, Bangladeş, Filistin ve Hindistan uyruklu 8 sivilin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komorlar, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç ve Tunus uyruklu toplam 169 kişinin çeşitli düzeylerde yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, açıklamasında ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı tam hazırlık ve yüksek teyakkuz halinde olduklarını, devletin egemenliği ile güvenlik ve istikrarını korumak için kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu

Bu kez korkuttu!
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

'Kurtlar Vadisi' ile hafızalara kazınan yalı satışta

Milyonlarca izleyicisi vardı! Fenomen dizideki yalı satıyor
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

Ünlüler mahkemeye sevk edildi! 5 kişiye tutuklama talebi
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu

Bu kez korkuttu!
Eve giden komşular korkunç manzarayla karşılaştı! Biri mutfakta, diğeri odada...

Eve giden komşular kan donduran manzarayla karşılaştı
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım