BAE: İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduk

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıkladı. Ülkede duyulan patlamaların sebebinin bu sistemlerin müdahale ettiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri ve savaş uçaklarının insansız hava araçlarını engellemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlardan yetkili kurumların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sabah saatlerinden bu yana 7'nci kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran'a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
