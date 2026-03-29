BAE hava savunma sistemleri İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarına müdahale etti
Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sistemleri, İran'dan fırlatılan balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılara müdahale etti. Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin çalıştığını gösterdiği belirtildi.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan gelen balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara yönelik önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.
Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, BAE'nin Dubai kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, yapılan saldırının başarılı bir şekilde engellendiği bilgisi paylaşıldı.